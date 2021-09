Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti lunedì 27 settembre

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a272021. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 181 nuovi, 2, 12.534 tamponi totali, 49 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 253 (+5) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 42 in più gli attualmente positivi per un totale di 11.345. SportFace.

