Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti lunedì 27 settembre

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a272021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una di quelle maggiormente colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 136 nuovi, 4, 5.731 tamponi molecolari, 62 ricoverati in terapia intensiva, 389 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

DPCgov : ?? Lunedì #20settembre ???? #allertaARANCIONE su parte della Lombardia. ???? #allertaGIALLA in Veneto e Lombardia. ?? C… - ultimenews24 : Il bollettino dati Covid Italia di oggi, lunedì 27 settembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile - regi… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni: Dati e numeri covid da Lombardia e Puglia, Camp… - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni: Dati e numeri covid da Lombardia e Puglia… - glooit : Covid Lombardia, il bollettino del 26 settembre 2021: 304 casi e 10 morti, meno di 400 in ospedale leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

Ilregionale segnala due vittime, con il totale a 11.760; gli attuali positivi sono 11.FRIULI VENEZIA GIULIA In Friuli Venezia Giulia su un totale di 2.101 test e tamponi sono ...Covid Italia Il contagio inLe altre regioniCovid Italia I DATI DI OGGI SONO IN AGGIORNAMENTO. IERI sono 3.099 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime ...Coronavirus, il BOLLETTINO della LOMBARDIA di lunedì 27 settembre 2021: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione.4.660.314 casi, 130.697 morti, 4.427.373 guariti, 102.244 malati. Dati Protezione Civile del 26 settembre 2021. Ancora in calo la curva epidemica in ...