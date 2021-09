Bobo tv | Cassano | “Spalletti ha già vinto” Ventola | “Osimhen mi sta facendo ricredere”

(Di martedì 28 settembre 2021) SuTv . il canale Twitch di Vieri,parlano del Napoli die si soffermandosi anche su Victor OsimenTV Antonio, suTv, parla del Napoli: “ha già, gli faccio i miei complimenti. È riuscito a creare una squadra e sta mettendo i puntini sulle i a tanti calciatori del gruppo, il più importante èpuò anche arrivare quarto ma ha già, ha creato qualcosa di speciale in una città che merita tanto. De Laurentiis? Io egli abbiamo rotto talmente tanto i coglioni che ora sta zitto, anzi parla di tutt’altro...”.e Fabian ...

