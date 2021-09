BloodyStealer | il nuovo stealer avanzato che attacca le piattaforme gaming

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - Milano, 27 settembre 2021- I ricercatori di Kaspersky hanno scoperto un Trojan, soprannominato, che viene venduto attraverso i forum presenti nella darknet e utilizzato per rubare gli account degli utenti dipopolari come Steam, Epic Games Store e EA Origin.è un esempio perfetto di minaccia informatica per gli appassionati di videogiochi in quanto è stata progettata con funzionalità che ne rendono difficile l'analisi e il rilevamento ed è disponibile ad un costo di abbonamento molto basso. Nell'ultimo report di Kaspersky dedicato alle minacce relative al, si possono trovare informazioni suinsieme ad una panoramica dei prodotti ...