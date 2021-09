“Bing e le storie degli animali” | dal 30 settembre al 3 ottobre nelle sale del Lazio

(Di lunedì 27 settembre 2021) ARRIVA PER LA PRIMA VOLTA NEI CINEMA ITALIANI IL NUOVO FENOMENO PER BAMBINIE LEitaliane dal 30al 3l’appuntamento del Back to School con, Flop e tutti i loro amici per ritrovarsi insieme nel modo più divertente che ci sia. Neladeriscono i seguenti cinema:Fiano Romano Cineplex FeroniaFiumicino Uci Parco LeonardoFrascati PoliteamaGuidonia The SpaceLatina OxerRieti ModernoRoma AndromedaRoma LuxRoma MadisonRoma Odeon ...

Think_movies : "BING E LE STORIE DEGLI ANIMALI"

e ledegli animali segue le due esperienze cinematografiche di, che hanno registrato il tutto esaurito in Inghilterra negli scorsi anni.... presenti in pista con le loro. Da Frozen a, da Spider - Man a Masha ed Orso ai Pigiamini, Tartarughe Ninja, Pepa Pig, Lol e tanti altri, per rivivere nuovamente la gioia e la ...ARRIVA PER LA PRIMA VOLTA NEI CINEMA ITALIANI IL NUOVO FENOMENO PER BAMBINI BING E LE STORIE DEGLI ANIMALI Nelle sale italiane dal 30 settembre al ...Nexo Digital porterà infatti sul grande schermo Bing e le storie degli animali, uno spettacolo pre-school con un entusiasmante mix di episodi e giochi interattivi da fare insieme in sala. I Bingsters ...