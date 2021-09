Benevento | pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 1 409 allievi finanzieri

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 172, del 10 settembre 2021, è statoildi, per titoli ed esami, per ildi 1409(1199 del contingente ordinario e 210 del contingente di mare) così ripartiti: a) n. 883 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; b) n. 526 rivolti ai cittadini italiani (18 posti sono riservati a coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752). Alpossono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno ...

