"Beccati mano nella mano". Gemma Galgani, già si sa tutto. E c'è anche il video (Di lunedì 27 settembre 2021) Gemma Galgani è una delle protagoniste allo stesso tempo di amate e più criticate di Uomini e Donne. Da dieci anni la dama torinese è speso al centro delle dinamiche del programma e continua imperterrita la ricerca di un uomo in televisione. Nei giorni scorsi durante una delle puntate c'è stato l'ennesimo scontro con Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Maria De Filippi. Dopo un rapido scambio di battute con Gianni Sperti, Tina si rende conto della presenza di Gemma in studio. "Non fai la passarella oggi?", chiede la bionda opinionista. "Oggi no", risponde la dama di Torino. L'argomento, poi, si sposta sulla mancata presenza dei corteggiatori per Gemma. "Sono due settimane che non chiama nessuno per te", sottolinea Tina che poi decide di mettersi in contatto con il centralino per chiedere conferma ...

