Beautiful | trama 27 settembre | il piano distruttivo di Quinn

(Di lunedì 27 settembre 2021)oggi 272021 con unache non ha intenzione di fermarsi, nonostante le minacce di Bill.ha uncontro Brooke Anticipazioni oggi 272021 con una ricca puntata di, in onda su Canale 5 sempre dalle ore 13.40. Se diamo uno sguardo agli spoiler americanipossiamo notare chein futuro ci riserverà delle sorprese interessanti, ma anche il presente non è da meno! La moglie di Eric sta facendo di tutto per distruggere Brooke, tanto da aver convinto l'amica Shauna a sposare Ridge con un inganno mentre si trovavano a Las Vegas. Ma non è tutto, infatti ha cercato anche di raggirare il padre di suo figlio Wyatt al fine che confessasse il suo amore a ...

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful trama

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Ridge fa pedinare Quinn. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Ridge avrà una missione segreta Beautiful, riassunto puntate precedenti: Steffy ...Paris ha messo gli occhi su Finn, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful. Steffy e Finn sono convinti che, ormai, il problema Sheila sia archiviato. ma non è così Il diabolico piano di Sheila, nel ...