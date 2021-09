Beautiful anticipazioni oggi | 27 settembre | Katie mette in allerta Eric

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nella nuova puntata didi272021:è amareggiata vorrebbe che tutto tornasse come prima,avvertedel gioco sporco, Quinn escogita un nuovo piano Nelledidi27vorrebbe che tutto tornasse come prima con Bill, ma non trova il coraggio per perdonarlo e dimenticare.dopo aver parlato con Ridge si sfoga cone l’avverte del gioco sporco che sta facendo sua moglie Quinn. La Fuller si è scontrata con Bill ed ha capito che il suo piano di riavvicinare lo Spencer a Brooke è fallito, per questo escogita un nuovo piano.è amareggiata, vorrebbe che tutto ...