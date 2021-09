Beautiful | anticipazioni americane | Katie è innamorata di Eric?

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nelle puntatedidell'ultimo periodo, a farla da padrone è la storyline legata al matrimonio aperto die Quinn. Tuttavia, questo finale narrativo potrebbe arrivare presto alla conclusione. Non si tratta, infatti, di una trama con una coppia che decide di vivere in maniera anticonvenzionale la vita coniugale bensì quella di un uomo impotente che si vede come un uomo a metà incapace di soddisfare le esigenze carnali della consorte e per tale motivo lascia che viva l'intimità con Carter. Tuttavia, come rivelano le, nessuno sarà contento del fatto che abbia perdonato Quinn ed in modo particolare. Quest'ultima, con il passare del tempo, assumerà un atteggiamento che lascerà pensare che provi dei sentimenti nei confronti di ...