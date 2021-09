Battipaglia, incendio distrugge auto del Comune (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Sono i carabinieri della compagnia di Battipaglia agli ordini del maggiore Vitoantonio Sisto ad indagare su un incendio che ha distrutto, la notte scorsa, una vettura di proprietà del Comune di Battipaglia. La Fiat Punto di colore bianco era parcheggiata in un’area pubblica in via Filippo Turati quando per cause ancora in corso di accertamento sono divampate delle fiamme. Potrebbe trattarsi di un incendio doloso. In ogni caso, come ha tenuto a specificare il comandante dei carabinieri, l’auto non era tra i mezzi utilizzati, in quanto in attesa di essere rottamata, come dichiarato dagli uffici del Comune di Battipaglia interpellati dai militari dell’arma. Per meglio chiarire la matrice ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sono i carabinieri della compagnia diagli ordini del maggiore Vitoantonio Sisto ad indagare su unche ha distrutto, la notte scorsa, una vettura di proprietà deldi. La Fiat Punto di colore bianco era parcheggiata in un’area pubblica in via Filippo Turati quando per cause ancora in corso di accertamento sono divampate delle fiamme. Potrebbe trattarsi di undoloso. In ogni caso, come ha tenuto a specificare il comandante dei carabinieri, l’non era tra i mezzi utilizzati, in quanto in attesa di essere rottamata, come dichiarato dagli uffici deldiinterpellati dai militari dell’arma. Per meglio chiarire la matrice ...

