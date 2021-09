Bassetti preoccupa i non vaccinati: “Torneremo a 150-200 morti al giorno”. E attacca i “partiti populisti” (Di lunedì 27 settembre 2021) Ad agosto, Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e primario al San Martino, raccontava al Corriere della Sera: “Ho sempre ritenuto sbagliato il terrorismo mediatico sul Covid e i bollettini che, almeno in certi momenti della pandemia l’anno scorso, ci informavano, ossessivamente, ogni giorno, della situazione di morti e ricoverati. Questo mio modo di fare comunicazione è piaciuto a una certa area politica”. E candidamente aggiungeva di essere diventato – senza volerlo – “una specie di idolo della destra”. Ma le cose cambiano e adesso Bassetti non le manda a dire proprio, proprio a quella destra di cui era diventato “una specie di idolo”. E in un’intervista a ‘La Stampa’ usa parole nette: “I No Vax erano il 2 per cento e grazie ai partiti ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 settembre 2021) Ad agosto, Matteo, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e primario al San Martino, raccontava al Corriere della Sera: “Ho sempre ritenuto sbagliato il terrorismo mediatico sul Covid e i bollettini che, almeno in certi momenti della pandemia l’anno scorso, ci informavano, ossessivamente, ogni, della situazione die ricoverati. Questo mio modo di fare comunicazione è piaciuto a una certa area politica”. E candidamente aggiungeva di essere diventato – senza volerlo – “una specie di idolo della destra”. Ma le cose cambiano e adessonon le manda a dire proprio, proprio a quella destra di cui era diventato “una specie di idolo”. E in un’intervista a ‘La Stampa’ usa parole nette: “I No Vax erano il 2 per cento e grazie ai...

