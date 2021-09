Basket, ricomincia il cammino dell’Olimpia Milano in Eurolega. L’obiettivo è giocare i playoff (Di lunedì 27 settembre 2021) Giovedì sera ricomincia ufficialmente il cammino dell’Olimpia Milano in Eurolega. Al Forum contro il CSKA la squadra di Ettore Messina riprende con L’obiettivo di replicare la strepitosa stagione passata, con l’Armani Exchange arrivata ad un solo canestro dalla finale. Ripetersi non sarà alquanto semplice, visto che Milano è cambiata quest’estate, ma L’obiettivo è quello di centrare nuovamente i playoff. Un traguardo già fissato dallo stesso Messina al termine di gara-5 contro il Bayern Monaco, con il tecnico siciliano che ha chiaramente espresso la volontà di riportare la squadra tra le migliori otto d’Europa, perchè solo così si può costruire una mentalità vincente. Rientrare in zona playoff, però, non sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Giovedì seraufficialmente ilin. Al Forum contro il CSKA la squadra di Ettore Messina riprende condi replicare la strepitosa stagione passata, con l’Armani Exchange arrivata ad un solo canestro dalla finale. Ripetersi non sarà alquanto semplice, visto cheè cambiata quest’estate, maè quello di centrare nuovamente i. Un traguardo già fissato dallo stesso Messina al termine di gara-5 contro il Bayern Monaco, con il tecnico siciliano che ha chiaramente espresso la volontà di riportare la squadra tra le migliori otto d’Europa, perchè solo così si può costruire una mentalità vincente. Rientrare in zona, però, non sarà ...

