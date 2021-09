Basket, Petrucci: “Perché non riaprire i palazzetti al 100%? In Italia governa il CTS” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Leggo dichiarazioni di ringraziamento al governo anche da parte di Federazioni. Ma io sono scontento. È chiaro che il calcio è lo sport principale, ma nei palazzetti c’è questa fobia. Perché sulla metropolitana ci si può ammassare e al Palazzetto non si può essere al 100%? Il movimento attraversa un momento di crisi, non si può andare avanti così. Io non ringrazio se ci danno la capienza al 50%, il governo usa sempre il futuro“. Così Gianni Petrucci, presidente della FederBasket ed ex presidente del Coni, commenta la situazione dello sport Italiano ai microfoni di “Radio Anch’io SPort” su RadioUno. “Uno sciopero? Ma no, sarebbe un’arma troppo facile. Se lo facciamo secondo voi lo sport si ferma?” ha aggiunto Petrucci, molto critico nei confronti delle decisioni ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Leggo dichiarazioni di ringraziamento al governo anche da parte di Federazioni. Ma io sono scontento. È chiaro che il calcio è lo sport principale, ma neic’è questa fobia.sulla metropolitana ci si può ammassare e al Palazzetto non si può essere al? Il movimento attraversa un momento di crisi, non si può andare avanti così. Io non ringrazio se ci danno la capienza al 50%, il governo usa sempre il futuro“. Così Gianni, presidente della Federed ex presidente del Coni, commenta la situazione dello sportno ai microfoni di “Radio Anch’io SPort” su RadioUno. “Uno sciopero? Ma no, sarebbe un’arma troppo facile. Se lo facciamo secondo voi lo sport si ferma?” ha aggiunto, molto critico nei confronti delle decisioni ...

