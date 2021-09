Basket, i migliori italiani della prima giornata di Serie A. Alessandro Gentile, Spagnolo, Della Valle: il bello dei ritorni e debutti di gioventù (Di lunedì 27 settembre 2021) prima giornata, prime grandi emozioni nella Serie A 2021-2022 con quattro partite risolte negli ultimi secondi, di cui una al supplementare. E si è visto anche tutto il meglio del contingente tricolore, in grande spolvero sugli otto parquet d’Italia che per primi hanno dato il benvenuto al massimo campionato dopo l’antipasto Della Supercoppa Italiana. La palma di MVP spetta senza dubbio ad Alessandro Gentile. Al suo ritorno in Italia, riesce a dare una scossa importante all’Openjobmetis Varese: 18 punti, 7 rimbalzi e 7 assist in 31 minuti, tali da dare la prima gioia ad Adriano Vertemati, cui è legato da numerosi anni da un rapporto di stima reciproca. Il 19 di valutazione finale è frutto più che altro dello 0/5 da tre, un dato che però non scalfisce ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021), prime grandi emozioni nellaA 2021-2022 con quattro partite risolte negli ultimi secondi, di cui una al supplementare. E si è visto anche tutto il meglio del contingente tricolore, in grande spolvero sugli otto parquet d’Italia che per primi hanno dato il benvenuto al massimo campionato dopo l’antipastoSupercoppa Italiana. La palma di MVP spetta senza dubbio ad. Al suo ritorno in Italia, riesce a dare una scossa importante all’Openjobmetis Varese: 18 punti, 7 rimbalzi e 7 assist in 31 minuti, tali da dare lagioia ad Adriano Vertemati, cui è legato da numerosi anni da un rapporto di stima reciproca. Il 19 di valutazione finale è frutto più che altro dello 0/5 da tre, un dato che però non scalfisce ...

Advertising

jutuve : @MaxRay77 Penso che abbismo visto il migliori anni di sport di sempre .. atletica boxe tennis sci calcio basket pal… - favaron_andrea : Mi dispiace @HegotgameP ma jordan fa le migliori scarpe da basket. - News24Italy : #Fila San Martino, Lorenzo Serventi miglior allenatore della Serie A1 2020-21. Giuriati: 'Noi prendiamo solo i migl… - IGOTNFTS : Per qualsiasi appassionato di Basket o dello sport in generale: ?? @ROXcollective ha sviluppato una collezione NFT… - sportal_it : Virtus Bologna in finale, i migliori segnali secondo Scariolo -