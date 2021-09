Basket, Gianni Petrucci: “Bisogna riaprire i palazzetti al 100%” (Di lunedì 27 settembre 2021) Gianni Petrucci chiede al Governo maggiore disponibilità e sostegno per aiutare il mondo della pallacanestro italiana. Il presidente della FederBasket ha fatto riferimento in un suo intervento, così come riportato da Ansa, alla riapertura dei palazzetti al massimo della capienza. In questo modo si garantirebbe alle squadre un introito maggiore. “Nelle dichiarazioni si vedono sempre ringraziamenti al Governo, ma cosa ci ha dato il Governo? Io sono scontento, a costo di apparire monotono. Il calcio è lo sport più popolare, chi più di me può saperlo, ma non viene fatto il minimo cenno ai palazzetti”. Una posizione chiara e netta quella di Petrucci che chiede al Governo risposte concrete e definitive a una lunga serie di problematiche che hanno messo in grave crisi lo sport della palla a ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021)chiede al Governo maggiore disponibilità e sostegno per aiutare il mondo della pallacanestro italiana. Il presidente della Federha fatto riferimento in un suo intervento, così come riportato da Ansa, alla riapertura deial massimo della capienza. In questo modo si garantirebbe alle squadre un introito maggiore. “Nelle dichiarazioni si vedono sempre ringraziamenti al Governo, ma cosa ci ha dato il Governo? Io sono scontento, a costo di apparire monotono. Il calcio è lo sport più popolare, chi più di me può saperlo, ma non viene fatto il minimo cenno ai”. Una posizione chiara e netta quella diche chiede al Governo risposte concrete e definitive a una lunga serie di problematiche che hanno messo in grave crisi lo sport della palla a ...

