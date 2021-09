Basket | Danilo Gallinari | “In NBA con i miei Atlanta Hawks vogliamo competere per il titolo”

(Di lunedì 27 settembre 2021) È rimasto l’ultimo baluardo per l’Italia Oltreoceano. Il Bel Paese nel massimo campionato dia livello internazionale, l’NBA, si affida a. Il Gallo ha annunciato i propri obiettivi, e quelli della sua squadra, verso la prossima stagione. Le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Siamo ancora tutti felici di quello che abbiamo fatto lo scorso anno: abbiamo alzato l’asticella, ora dobbiamo mantenere quel livello e fare un passo avanti. Io posso aiutare in tanti modi la squadra, ma dovrò principalmente essere me stesso, fare quello che ho fatto lo scorso anno, da quando sono professionista, praticamente da tutta la vita. Sarà un lavoro facile per me, ed estremamente piacevole”. Prosegue: “Dobbiamo alzare il livello rispetto allo scorso anno, e quando penso al modo di farlo mi viene in mente un solo modo: le ...

