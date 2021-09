Basket: Awudu Abass, lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Altri guai per la Virtus Bologna (Di lunedì 27 settembre 2021) Come se non bastassero il rientro turbolento di Nico Mannion dalle Olimpiadi e la lesione al tendine rotuleo sinistro di Ekpe Udoh, arriva altra pioggia sul bagnato per la Virtus Segafredo Bologna. Il club bianconero perde infatti per parecchio tempo Awudu Abass: di fatto per il comasco il 2021 è finito con la partita contro la Dolomiti Energia Trentino. Questo il comunicato della società: “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che Awudu Abass, a seguito dell’infortunio avvenuto durante la prima giornata di campionato, è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Come se non bastassero il rientro turbolento di Nico Mannion dalle Olimpiadi e laal tendine rotuleo sinistro di Ekpe Udoh, arriva altra pioggia sul bagnato per laSegafredo. Il club bianconero perde infatti per parecchio tempo: di fatto per il comasco il 2021 è finito con la partita contro la Dolomiti Energia Trentino. Questo il comunicato della società: “PallacanestroS.p.A. comunica che, a seguito dell’infortunio avvenuto durante la prima giornata di campionato, è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato unaalanteriore del...

Advertising

OA_Sport : Basket: almeno sei mesi di stop per Awudu Abass. Non conosce pace l'inizio di stagione della Virtus Bologna - Basketcaffe : RT @DavideFuma: Altra brutta tegola in casa #VirtusBologna! Dopo Udoh, grave infortunio al ginocchio per Awudu Abass... @Eurosport_IT @Vi… - 1000Cuori : ?? Comunicato Virtus sulle condizioni di Awudu Abass ?? - DavideFuma : Altra brutta tegola in casa #VirtusBologna! Dopo Udoh, grave infortunio al ginocchio per Awudu Abass...… - RaiSport : #Basket ?? Lesione al #crociato per Awudu #Abass della #VirtusBologna I tempi di recupero saranno comunicati dopo… -