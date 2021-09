Bargiggia: "Osimhen come Lukaku! C'è una cosa che evidenzia l'attaccamento a questa maglia degli azzurri" (Di lunedì 27 settembre 2021) Paolo Bargiggia, nell'arco della sua trasmissione "Parola di Bargiggia", ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul Napoli e su Osimhen. "Già durante la scorsa stagione il suo impatto è stato devastante: ha segnato 10 gol in 15 presenze stando fuori tanto tempo. Il Napoli non lo ha pagato tanto perché i 50 milioni spesi presto potrebbero raddoppiare. A fine stagione può arrivare a valere tanto quando Lukaku. Il nigeriano permette di spaccare le partite e dominare gli avversari, cosa che con un Mertens al 100% non accadeva. Questi meriti vanno condivisi anche con Spalletti. C'è un altro fatto interessante: negli ultimi tre mesi, i calciatori del Napoli non hanno ricevuto lo stipendio. Saranno poi pagati il 30 di questo mese, situazione comunque valida in termini di regolamento. Tutti i calciatori del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 settembre 2021) Paolo, nell'arco della sua trasmissione "Parola di", ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul Napoli e su. "Già durante la scorsa stagione il suo impatto è stato devastante: ha segnato 10 gol in 15 presenze stando fuori tanto tempo. Il Napoli non lo ha pagato tanto perché i 50 milioni spesi presto potrebbero raddoppiare. A fine stagione può arrivare a valere tanto quando Lukaku. Il nigeriano permette di spaccare le partite e dominare gli avversari,che con un Mertens al 100% non accadeva. Questi meriti vanno condivisi anche con Spalletti. C'è un altro fatto interessante: negli ultimi tre mesi, i calciatori del Napoli non hanno ricevuto lo stipendio. Saranno poi pagati il 30 di questo mese, situazione comunque valida in termini di regolamento. Tutti i calciatori del ...

