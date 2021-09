Bargiggia: “I calciatori del Napoli non percepiscono lo stipendio da tre mesi. Osimhen come Lukaku, De Laurentiis ha fissato il prezzo. Azzurri come il Vaticano” (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo Paolo Bargiggia,I calciatori del Napoli non percepiscono lo stipendio da tre mesi. Osimhen a fine stagione potrebbe valere quanto Lukaku”. Bargiggia: Osimhen VALE QUANTO Lukaku Paolo Bargiggia giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio: “Osimhen è un uragano. Un fattore travolgente su questo campionato, la dinamite che sta spingendo il Napoli in alto . Ha una fisicità che gli consente di fare un reparto e mezzo da solo, allunga e accorcia la squadra a suo piacimento. Il suo impatto è stato devastante, la scorsa stagione ha siglato 10 gol su 15 partite dopo essere stato fuori tre ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo Paolo,Idelnonloda trea fine stagione potrebbe valere quanto”.VALE QUANTOPaologiornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio: “è un uragano. Un fattore travolgente su questo campionato, la dinamite che sta spingendo ilin alto . Ha una fisicità che gli consente di fare un reparto e mezzo da solo, allunga e accorcia la squadra a suo piacimento. Il suo impatto è stato devastante, la scorsa stagione ha siglato 10 gol su 15 partite dopo essere stato fuori tre ...

