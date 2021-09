Barcellona impazzisce per il ritorno di Ansu Fati “il prescelto” per tirarli fuori dalla crisi

(Di lunedì 27 settembre 2021) “La Masia risponde sempre. Sempre”. Lo scrive Sport, ma tutti i quotidiani sportivi spagnoli, ovviamente di più quello catalani salutano ilal campo e al gol didopo dieci mesi di infortunio, come un Messia pronto a salvare ilsua. Ma non solo i quotidiani. Congratulazioni sono piovute da ogni dove. Prima i quattro capitani, Sergio Busquets, Piqué, Sergi Roberto e Jordi Alba sui socia. Poi il capitanofemminile, ??Alexia Putellas, ma anche Pau Gasol o Carla Suárez. Un plebiscito d’attese. Come sedovesse risolvere lui tutti i problemi che ha il Barca di Koeman. “Il trionfo contro il Levante – scrive Sport – ha dimostrato che il nuovo lotto delle giovanili del Barça, con Nico ...

Advertising

napolista : Il ritorno dopo 10 mesi e quattro operazioni, il gol, l'ovazione. Media e sportivi catalani non hanno occhi che per… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona impazzisce

Calcio mercato web

In Spagna, le due potenze,e Real Madrid. E in Germania, sette delle prime otto della ... La Roma fa il colpo Mourinho, e la piazza. L'Udinese cerca disperatamente Zanetti che è ...In Spagna, le due potenze,e Real Madrid. E in Germania, sette delle prime otto della ... La Roma fa il colpo Mourinho, e la piazza. L'Udinese cerca disperatamente Zanetti che è ...Grande impatto su questa stagione per Leao che sta assumendo un ruolo sempre più importante alla corte di Pioli. Ci pensa il Barcellona ...Ultimissime di calciomercato con sviluppi all’interno della società del Barcellona riguardo all’esonero di Koeman e del suo sostituto Il nome di Andrea Pirlo è inserito nella rosa di nomi per la panch ...