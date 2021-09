Ballando con le Stelle, frizioni tra Sabrina Salerno e Bianca Gascoigne: il motivo (Di lunedì 27 settembre 2021) Si prevedono scontri a Ballando con le Stelle dove, prima del fischio d’inizio, Sabrina Salerno ha da ridire sulla collega Bianca Gascoigne. Si stanno scaldando i motori ed anche gli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 27 settembre 2021) Si prevedono scontri acon ledove, prima del fischio d’inizio,ha da ridire sulla collega. Si stanno scaldando i motori ed anche gli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

itsmc17 : RT @louvingharreh: Pazzesca arisa che assegna banchi per gli anni a venire e poi se ne va a ballando con le stelle #Amici21 - dolcechiara3 : RT @louvingharreh: Pazzesca arisa che assegna banchi per gli anni a venire e poi se ne va a ballando con le stelle #Amici21 - infoitcultura : Ballando con le stelle, incredulità per Mietta: “Sarò in quello studio?!” - infoitcultura : Campo Calabro, la Royal Dance alle selezioni di “Ballando con le Stelle” - infoitcultura : Ballando con le stelle, Sabrina Salerno punge una collega: “Darai filo da torcere” -