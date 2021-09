Bagni: ”Napoli? Se non si nasconde Spalletti perché dobbiamo nasconderci noi?” (Di lunedì 27 settembre 2021) Bagni: “Se non si nasconde Spalletti perché dobbiamo nasconderci noi? Le altre squadre temono il Napoli!” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente, per parlare del Napoli e di Spalletti. Queste le sue parole: Napoli VINCITORE DELLE ULTIME TRE PARITE IN SCIOLTEZZA “Il Napoli ha vinto le ultime tre in scioltezza, non sono mai state in discussione. -affrma Bagni – Si attacca anche quando si è in vantaggio, senza dare all’avversario la chance di rientrare in partita. L’impressione che si dà a tutti è quella che il Napoli vincerà facilmente la partita ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 27 settembre 2021): “Se non sirci? Le altre squadre temono il!” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. è intervenuto Salvatore, dirigente, per parlare dele di. Queste le sue parole:VINCITORE DELLE ULTIME TRE PARITE IN SCIOLTEZZA “Ilha vinto le ultime tre in scioltezza, non sono mai state in discussione. -affrma– Si attacca anche quando si è in vantaggio, senza dare all’avversario la chance di rientrare in partita. L’impressione che si dà a tutti è quella che ilvincerà facilmente la partita ...

Advertising

tuttonapoli : Bagni: 'Spalletti non si nasconde, non facciamolo noi. Le altre squadre temono il Napoli!” - Enzovit : Bagni: ''Napoli? Se non si nasconde Spalletti perché dobbiamo nasconderci noi?'' - sportli26181512 : Bagni: 'Per lo scudetto solo Napoli, Inter e Milan': Il dirigente: 'Spalletti fa la differenza e si vede. Manolas?… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Bagni: 'Se non si nasconde Spalletti perché dobbiamo nasconderci noi? Le altre squadre temono il Napoli!'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Bagni: 'Se non si nasconde Spalletti perché dobbiamo nasconderci noi? Le altre squadre temono il Napoli!'… -