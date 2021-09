Avete mai visto il figlio di Al Bano? Toffanin a pocca aperta, impressionante a Verissimo: "è il suo sosia" | Guarda (Di lunedì 27 settembre 2021) Due gocce d'acqua. Al Bano jr e suo padre Carrisi sono praticamente identici. E i telespettatori di Verissimo l'hanno notato subito durante l'ultima intervista, in onda di domenica pomeriggio. "Mio padre mi ha insegnato a vivere con i piedi per terra e cerco sempre di avere un buon equilibrio. Non mi interessa la notorietà”: Al Bano jr - detto Bido - è il figlio di Carrisi e Loredana Lecciso. Elegantissimo, determinato, sincero: Bido ha conquistato tutti. Ed ha raccontato: "Abbiamo un rapporto abbastanza buono. È un normale rapporto tra un padre e un figlio, a volte ci sono naturali incomprensioni, ma tutto assolutamente nella norma. Alcune cose io tendo a tenerle per me, cerco di trovare la mia strada, di essere un po' più indipendente". Ora si è iscritto all'università a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Due gocce d'acqua. Aljr e suo padre Carrisi sono praticamente identici. E i telespettatori dil'hanno notato subito durante l'ultima intervista, in onda di domenica pomeriggio. "Mio padre mi ha insegnato a vivere con i piedi per terra e cerco sempre di avere un buon equilibrio. Non mi interessa la notorietà”: Aljr - detto Bido - è ildi Carrisi e Loredana Lecciso. Elegantissimo, determinato, sincero: Bido ha conquistato tutti. Ed ha raccontato: "Abbiamo un rapporto abbastanza buono. È un normale rapporto tra un padre e un, a volte ci sono naturali incomprensioni, ma tutto assolutamente nella norma. Alcune cose io tendo a tenerle per me, cerco di trovare la mia strada, di essere un po' più indipendente". Ora si è iscritto all'università a ...

