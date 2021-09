Avellino | agente penitenziario preso a pugni dai detenuti

Advertising

ottochannel : Carceri, agente pestato. Fattorello: è caos ad Avellino - _Carmen_I : RT @clubuds: Cara ministra Cartabia...non Le sembra il momento di rassegnare le dimissioni, per avere abbandonato un Corpo di Polizia al su… - anteprima24 : ** Spedizione punitiva in carcere, agente pestato a sangue a Bellizzi Irpino ** - occhio_notizie : Alcuni detenuti hanno organizzato una spedizione punitiva ai danni di un agente. A denunciare l'accaduto è Emilio F… - FF_AAediPolizia : RT @NOTONLYMARSHALL: AVELLINO, SPEDIZIONE PUNITIVA CONTRO AGENTE DEL CARCERE. SAPPE: “POLIZIOTTI PENITENZIARI LASCIATI SOLI E ALLO SBARAGLI… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino agente

penitenziario pestato a sangue all'interno del carcere di. La spedizione punitiva è stata messa in atto da due detenuti. A denunciarlo è il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia ...Pestaggio in carcere dopo il diverbio con il boss,aggredito ad. Dopo la grave aggressione condotta contro unnel Santa Maria Capua Vetere, un nuovo episodio di violenza è avvenuto presso la Casa Circondariale di. ...Carcere Avellino: spedizione punitiva detenuti contro agente di Polizia Penitenziaria che viene pestato Altissima tensione nelle carceri campane. E protesta ...Dopo 5 giornate di campionato arriva il primo successo per l’Avellino di Piero Braglia che tra le mura amiche del “Partenio Lombardi” batte 1-0 il Potenza grazie al sigillo di Carriero. Buono l’inizio ...