Aumenta il pubblico: stadi al 75%, per cinema e teatri sale piene all’80% (Di lunedì 27 settembre 2021) Aumenta il pubblico in cinema, teatri, stadi e palazzetti. Il Comitato tecnico scientifico ha esaminato i quesiti posti rispettivamente dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, e dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, rispetto alle manifestazioni sportive e culturali. In base all’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale (quasi l’80% dei cittadini è stato già immunizzato), gli esperti hanno deciso di allentare le attuali misure che ridducevano il pubblico degli spettacoli al 50% e quello degli eventi sportivi al chiuso addirittura al 25% della capienza massima degli impianti. Una riapertura graduale però, con obbligo di Green Pass e solo in zona bianca, “basata sul costante monitoraggio dell’andamento ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 settembre 2021)iline palazzetti. Il Comitato tecnico scientifico ha esaminato i quesiti posti rispettivamente dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, e dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, rispetto alle manifestazioni sportive e culturali. In base all’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale (quasi l’80% dei cittadini è stato già immunizzato), gli esperti hanno deciso di allentare le attuali misure che ridducevano ildegli spettacoli al 50% e quello degli eventi sportivi al chiuso addirittura al 25% della capienza massima degli impianti. Una riapertura graduale però, con obbligo di Green Pass e solo in zona bianca, “basata sul costante monitoraggio dell’andamento ...

