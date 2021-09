Audi RS 3 - La baby RS al Turini tra le glorie di ieri e di oggi

(Di lunedì 27 settembre 2021) 1-2-4-5-3: la sequenza di accensione dei cilindri, irregolare, è quella di sempre. Ha resistito dagli anni 80 ama, con tutta probabilità, quella su cui sto per sedermi (al posto del passeggero, purtroppo) sarà l'ultimaRS 3 a montare il cinque cilindri turbobenzina. O, forse, proprio l'ultima RS 3 in assoluto. Ecco perché il teatro di questo "passenger ride" è di un certo spessore: Col de, la prova speciale regina del Rally di Monte Carlo. Dove, per inciso,ha scritto una pagina importante della sua storia sportiva: nell'edizione 1984, Walter Röhrl, Stig Blomqvist e Hannu Mikkola (esattamente in quest'ordine), hanno riempito i gradini del podio con le loro Quattro. Primo, secondo e terzo, con tutti gli altri dietro. Cominciamo con la RS 3. Seduto al posto guida, casco già allacciato, c'è Frank ...

Advertising

Deesive_Baby : RT @_cargasm: Audi R8 - valeriorenzi : @valibona44 Truceklan con l’esercito affiliato Colpo di stato, fiamme nel commissariato In the panchine baby Dag wh… - Deesive_Baby : RT @Carpornpicx: Audi R8 - 501legionnaires : @REALMizkif @TheRealDareon Audi baby -

Ultime Notizie dalla rete : Audi baby

Business People

... premium, progettato per rivaleggiare contro Tesla Model X ee - tron. Maserati Granturismo Di ... si registrano con le vendite dei SUV e quale occasione migliore per proporre il- SUV ...Ma solo alla A1 come siamo abituati a intenderla : perché in futuro, unapotrebbe in realtà ancora vedere la luce, ma solo in chiave full electric . E lo farà se si verificheranno alcune ...