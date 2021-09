Audi RS 3 - All'attacco del Turini (Di lunedì 27 settembre 2021) 1-2-4-5-3: la sequenza di accensione dei cilindri, irregolare, è quella di sempre. Ha resistito dagli anni 80 a oggi ma, con tutta probabilità, quella su cui sto per sedermi (al posto del passeggero, purtroppo) sarà l'ultima Audi RS 3 a montare il cinque cilindri turbobenzina. O, forse, proprio l'ultima RS 3 in assoluto. Ecco perché il teatro di questo "passenger ride" è di un certo spessore: Col de Turini, la prova speciale regina del Rally di Monte Carlo. Dove, per inciso, Audi ha scritto una pagina importante della sua storia sportiva: nell'edizione 1984, Walter Röhrl, Stig Blomqvist e Hannu Mikkola (esattamente in quest'ordine), hanno riempito i gradini del podio con le loro Quattro. Primo, secondo e terzo, con tutti gli altri dietro. Cominciamo con la RS 3. Seduto al posto guida, casco già allacciato, c'è Frank Stippler, 46 anni, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 settembre 2021) 1-2-4-5-3: la sequenza di accensione dei cilindri, irregolare, è quella di sempre. Ha resistito dagli anni 80 a oggi ma, con tutta probabilità, quella su cui sto per sedermi (al posto del passeggero, purtroppo) sarà l'ultimaRS 3 a montare il cinque cilindri turbobenzina. O, forse, proprio l'ultima RS 3 in assoluto. Ecco perché il teatro di questo "passenger ride" è di un certo spessore: Col de, la prova speciale regina del Rally di Monte Carlo. Dove, per inciso,ha scritto una pagina importante della sua storia sportiva: nell'edizione 1984, Walter Röhrl, Stig Blomqvist e Hannu Mikkola (esattamente in quest'ordine), hanno riempito i gradini del podio con le loro Quattro. Primo, secondo e terzo, con tutti gli altri dietro. Cominciamo con la RS 3. Seduto al posto guida, casco già allacciato, c'è Frank Stippler, 46 anni, ...

Advertising

ilmessaggeroit : Anna Wintour incontra Albert Watson all’Audi City Lab. “Mrs Vogue” ospite dell’hub dei quattro anelli... - leopnd1 : @StolzLuca e @MaroEngel conquistano in Gara 1 la terza vittoria stagionale sulla Mercedes #6 davanti all’Audi #25 d… - modiamo : RT @magazineLSD: #AnnaWintour a #Milano per la #fashionWeek incontra #AlbertWatson all’Audi City Lab #micheletraversagiornalista #lsdmagazi… - magazineLSD : #AnnaWintour a #Milano per la #fashionWeek incontra #AlbertWatson all’Audi City Lab #micheletraversagiornalista… - magazineLSD : #AnnaWintour a #Milano per la #fashionWeek incontra #AlbertWatson all’Audi City Lab #micheletraversagiornalista… -