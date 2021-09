Attuazione del PNRR, se ne parla a Sant’Angelo dei Lombardi con amministratori locali e regionali (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Angelo dei Lombardi (Av) – L’Ordine degli architetti della provincia di Avellino invita alla partecipazione della importante iniziativa che si terrà oggi, 27 settembre, a Sant’Angelo dei Lombardi, alle ore 16.00, presso il Centro sociale Bruno Mariani dal tema “ Governance: l’Attuazione del PNRR”. Apriranno l’evento con i saluti Marco Marandino, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e Rosanna Repole, consigliera provinciale. Interverranno Pasquale Pisano, presidente del consorzio industriale ASI di Avellino, Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti della provincia di Avellino, Maurizio Petracca, vice presidente della commissione agricoltura della Regione Campania, Domenico Gambacorta, consigliere del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutidei(Av) – L’Ordine degli architetti della provincia di Avellino invita alla partecipazione della importante iniziativa che si terrà oggi, 27 settembre, adei, alle ore 16.00, presso il Centro sociale Bruno Mariani dal tema “ Governance: l’del”. Apriranno l’evento con i saluti Marco Marandino, sindaco dideie Rosanna Repole, consigliera provinciale. Interverranno Pasquale Pisano, presidente del consorzio industriale ASI di Avellino, Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti della provincia di Avellino, Maurizio Petracca, vice presidente della commissione agricoltura della Regione Campania, Domenico Gambacorta, consigliere del ...

