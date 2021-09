Atletico Madrid, Koke: “Non mi preoccupa il rendimento di Griezmann, dobbiamo migliorare tutti” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Il rendimento di Griezmann non mi preoccupa, non gioca da solo e dobbiamo migliorare tutti. Non sono preoccupato che Antoine tiri in porta o meno, ha la qualità e la fiducia di tutti. Non conta solo quello che fa lui, dobbiamo essere tutti compatti e uniti”. Queste le parole di Koke nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atletico Madrid di Champions League, riguardo l’avvio di stagione opaco dell’asso francese, tornato nella capitale spagnola dopo l’esperienza al Barcellona ma ancora con zero tiri in porta dopo cinque partite giocate con i colchoneros. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Ildinon mi, non gioca da solo e. Non sonoto che Antoine tiri in porta o meno, ha la qualità e la fiducia di. Non conta solo quello che fa lui,esserecompatti e uniti”. Queste le parole dinella conferenza stampa alla vigilia di Milan-di Champions League, riguardo l’avvio di stagione opaco dell’asso francese, tornato nella capitale spagnola dopo l’esperienza al Barcellona ma ancora con zero tiri in porta dopo cinque partite giocate con i colchoneros. SportFace.

