Atletica | Jacobs | “Una favola aver emozionato l’Italia”

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Essere l’uomo più veloce del mondo è quello che ho sempre desiderato, essere riconosciuto con questo nome è un sogno che mi porto dentro sin da bambino. Nella mia mente c’era l’immagine di essere riconosciuto, fermato per strada, ed ora è reale“. Lo dice Marcell, intervistato per “Buoni o Cattivi”, in onda domani in prima serata su Italia 1. Doppio oro in un’estate indimenticabile per: “Perché ci sono riuscito? Non credo die nulla in più degli altri se non tanta determinazione – rivela lo sprinter azzurro – Ogni giorno cercavo di aggiungere un pezzetto di un puzzle per raggiungere questi risultati, un puzzle pieno di sogni che oggi è ancora a metà. La cosa che mi fa veramente piacere è il ‘grazie’ quando mi fermano, mi rende ancora più orgoglioso. E’ una responsabilità che non mi pesa, portare la bandiera italiana ...