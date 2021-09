Atalanta-Young Boys in tv in chiaro? Data | orario e diretta streaming Champions League 2021 2022

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tutto pronto per, match valevole per i gironi della: ecco le informazioni per vederla. I nerazzurri di Gasperini vanno a caccia dei tre punti dopo il pareggio all’esordio sul campo del Villarreal. Gli svizzeri invece, dopo aver vinto a sorpresa contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo, proveranno a difendere il primo posto nel girone. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di mercoledì 29 settembre al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita sarà visibile inin esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport (rispettivamente canali 201, 213 e 252 del satellite), visibili anche insu Sky Go e Now Tv. SportFace.

La partita con l'Inter è stata la notte perfetta per Ruslan Malinovskyi, intuizione dell'Atalanta e di Gasperini: ora il focus è sullo Young Boys ...