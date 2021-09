Atalanta-Young Boys: formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 settembre 2021) Mercoledì 29 Settembre nello Stadio Gewiss alle ore 18:45 si disputerà la partita Atalanta-Young Boys di Champions League. La squadra di casa ha pareggiato con il Villarreal per 2 a 2 soffrendo non poco. Gli ospiti invece hanno vinto contro il Manchester United per 2 a 1. Molti gli infortuni in entrambe le squadre ma la gara va portata a casa perché i punti ora sono fondamentali. Ajax vs Besiktas: pronostico e probabili formazioni Atalanta-Young Boys: probabili formazioni Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Demiral, Palomino, Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Malinovskyi, Zapata. Indisponibili: Hateboer, Muriel, Palomino. Young Boys (4-2-3-1): Von Ballmoos, Hefti, Camara, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Mercoledì 29 Settembre nello Stadio Gewiss alle ore 18:45 si disputerà la partitadi Champions League. La squadra di casa ha pareggiato con il Villarreal per 2 a 2 soffrendo non poco. Gli ospiti invece hanno vinto contro il Manchester United per 2 a 1. Molti gli infortuni in entrambe le squadre ma la gara va portata a casa perché i punti ora sono fondamentali. Ajax vs Besiktas: pronostico e probabili: probabili(3-4-2-1): Musso, Toloi, Demiral, Palomino, Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Malinovskyi, Zapata. Indisponibili: Hateboer, Muriel, Palomino.(4-2-3-1): Von Ballmoos, Hefti, Camara, ...

