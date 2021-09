Assessore Lazio,pronti per terza dose insieme antinfluenzale (Di lunedì 27 settembre 2021) "Nel Lazio pronti a partire con la terza dose di richiamo Covid, contestuale al vaccino antinfluenzale". Così l'Assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Non appena sarà disponibile la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) "Nela partire con ladi richiamo Covid, contestuale al vaccino". Così l'regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Non appena sarà disponibile la ...

giornaleradiofm : Approfondimenti: Assessore Lazio,pronti per terza dose insieme antinfluenzale: (ANSA) - ROMA, 27 SET - 'Nel Lazio p… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, assessore Lazio: 'Pronti per terza dose con antinfluenzale' #Regionelazio - iconanews : Assessore Lazio,pronti per terza dose insieme antinfluenzale - PasqualeCacace5 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, assessore Lazio: 'Pronti per terza dose con antinfluenzale' #Regionelazio - tusciaweb : “11 casi nelle province, 129 a Roma città” Roma - L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato: “Oggi nel Lazio su 7895… -