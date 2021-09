Ascolti tv ieri pomeriggio | domenica 26 settembre | dati auditel e share | chi ha vinto?

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ecco glitv di, 262021, per la nuova programmazione della: chi hala sfida dell’tra la seconda puntata di Verissimo con Silvia Toffanin e Amici su Canale 5 contro laIn di Mara Venier e A Ruota Libera di Francesca Fialdini? Ecco tutti idi...

Advertising

Usaunaltronome : @EnfantProdige Ha stupito un po' anche me, magari sono indietro con le registrazioni, oppure è semplicemente una no… - infoitcultura : Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 25 settembre 2021 - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Amadeus fa il miracolo, Tu si que vales perde terreno - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 25 Settembre #StudioSport ha conquistato nel programma di ieri 1.022.000 telespettatori pari… - Fabio_Martini_ : Grandi ascolti per #arenasuzuki607080 segno evidente e chiaro. Quella di quegli anni era grande musica. Tutti aveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Chi ha vinto la gara di share edella serata del 25 settembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano Qual è stata l'offerta di, 25 Settembre 2021 , e quali ...Glitv di25 settembre 2021 sono stati rilasciati in ritardo per un problema tecnico. Quindi la serata thrilling è continuata fino a quasi tutto il pranzo della domenica. Vince Tú sí Que ...Ascolti tv ieri pomeriggio, domenica 26 settembre 2021, dati auditel e lo share: chi ha vinto tra Verissimo, Amici 2021 e Domenica In?Fermi gli approvvigionamenti Oltremanica, espulsi molti camionisti senza visto: lunghe file per la benzina e nei supermercati ...