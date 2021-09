Ascolti tv domenica 26 settembre | Da grande | Scherzi a parte 2021 | San Andreas

(Di lunedì 27 settembre 2021)tv26: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,26? Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Da. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Il ponte delle spie. Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5. Su Italia 1 San. Ma chi ha totalizzato i maggioritv sabato 25? Di seguito tutti i dati.tv 26, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv ieri pomeriggio domenica 26 settembre dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #pomeriggio… - attipensa : @lorenzofares @alecattelan @RaiUno Ma certo. Il suo è il linguaggio attuale. E il problema degli ascolti è il pubbl… - stefyalz : RT @MarcoMm: La nazionale di pallavolo che riempie di pallonate Ale dopo gli ascolti di domenica scorsa. APPLAUSI. Un minuto di programma e… - laurazanoncelli : RT @MarcoMm: La nazionale di pallavolo che riempie di pallonate Ale dopo gli ascolti di domenica scorsa. APPLAUSI. Un minuto di programma e… - Occe64 : RT @MarcoMm: La nazionale di pallavolo che riempie di pallonate Ale dopo gli ascolti di domenica scorsa. APPLAUSI. Un minuto di programma e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica

Esaltano glidel live streaming e diretta su ACI Sport TV (228 Sky). Caltanissetta, 26 ... 66Coppa Nissena (CL),26 settembre 2021 Assoluta: 1. Cubeda (Osella Fa30) in 4'02"12; 2. ...... Tutti gli ospiti dell'ultimo appuntamento con lo show di Alessandro Cattelan Stasera,26 ... Il dubbio sorge dal momento in cui glidel primo appuntamento con Da Grande non sono stati ...Ascolti tv 26 settembre 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti tv ieri pomeriggio, domenica 26 settembre 2021, dati auditel e lo share: chi ha vinto tra Verissimo, Amici 2021 e Domenica In?