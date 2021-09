Ascolti TV, disastro di Alessandro Cattelan: il discorso “Da Grande” non paga (Di lunedì 27 settembre 2021) Ascolti TV, flop di “Da Grande” – Personalmente non amo Alessandro Cattelan ma ho trovato le critiche nei suoi confronti troppo dure e, a volte, immotivate. Lui, nel corso dell’ultima puntata del suo show andato in onda ieri, ha risposto con un breve monologo svelando di esserci rimasto male. Ascolti TV, disastro di Alessandro Cattelan:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 settembre 2021)TV, flop di “Da” – Personalmente non amoma ho trovato le critiche nei suoi confronti troppo dure e, a volte, immotivate. Lui, nel corso dell’ultima puntata del suo show andato in onda ieri, ha risposto con un breve monologo svelando di esserci rimasto male.TV,di:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ascolti TV, disastro di Alessandro Cattelan: il discorso “Da Grande” non paga - Jade___Mermaid : @WestRaymond3 Per me non è questione di sbagliare. Sono gusti. Se non piace non piace. E sei in ottima compagnia vi… - soloversacexme : @tvblogit Il programma non era male, ma temo sarà in disastro sul fronte ascolti: -format ormai sfruttato da Raiuno… - _Alessio_88 : Un disastro sulla conduzione da 3 anni, ascolti buoni ma senza concorrenza (come Gabriele Corsi, ma qui tutti muti,… - DAndthediamonds : @mounds_shame Senza polemiche gli ascolti caleranno a picco dopo il disastro dell’ultima puntata, peggio per loro! -