Arsenal, Tomiyasu talismano: tre presenze e tre vittorie (Di lunedì 27 settembre 2021) Takehiro Tomiyasu è già entrato nel cuore dei tifosi dell'Arsenal. La squadra di Arteta – dopo un inizio di campionato shock con tre sconfitte consecutive – ha ripreso la rotta giusta e ha vinto le ultime tre gare di campionato in Premier League. L'ultima nel derby del nord di Londra contro il Tottenham, mentre le altre due sono arrivate contro Burnley e Norwich. La costante è la presenza in campo di Tomiyasu, ex difensore del Bologna, che ha giocato le tre partite da titolare: quasi un talismano per i Gunners che hanno trovato un leader difensivo. SportFace.

