Arrestato ex commissario Ilva | accusa | corruzione Laghi

(Di lunedì 27 settembre 2021) Enrico, uno degli ex commissari, è statocon l’di. È ai domiciliari, come disposto dal giudice per le indagini preliminari di Potenza. notizia in aggiornamento L'articoloex proviene da Noi Notizie..

Per questo motivo, un pensionato di 62 anni è statodai carabinieri di Catanzaro: ora si ... Le indagini sono scattate dopo un esposto delstraordinario di Calabria Verde, el quale ...... ex dipendente della Azienda Forestale della Regione Calabria, è statodai Carabinieri ... L'attività investigativa dei Carabinieri è iniziata quando ilstraordinario di Calabria ...L’ex commissario straordinario dell’Ilva Enrico Laghi è stato arrestato e posto ai domiciliari su ordine del gip del Tribunale di Potenza per vicende legate alla gestione del siderurgico tarantino. L’ ...Ha utilizzato la carta di credito di Calabria Verde per fare rifornimento di carburante per la propria auto privata. (ANSA) ...