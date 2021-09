Ariete e Bilancia, Cancro e Capricorno, Vergine e Pesci... È vero che gli opposti stellari si attraggono? (Di lunedì 27 settembre 2021) Mappa del XIV secolo con i segni zodiacali e le fasi lunari (foto Getty Images). È vero che gli opposti stellari si attraggono? Basta guardarsi intorno per capire che sono molto diffuse le coppie tra “dirimpettai” zodiacali. L’Ariete, primo segno dello Zodiaco, figlio di una centralità assoluta, di un “io” da lucidare perché brilli su tutti, è attratto dalla Bilancia che allarga al “noi” la visione della sua esistenza. Leggi anche › L’oroscopo dell’amore 2021, segno per segno Altrettanto fatale l’innamoramento tra Toro e Scorpione: il primo, proprietario irremovibile dei suoi beni, non resiste alla modalità intrigante dello Scorpione, che si muove tra segreti e labirinti mentali ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 settembre 2021) Mappa del XIV secolo con i segni zodiacali e le fasi lunari (foto Getty Images). Èche glisi? Basta guardarsi intorno per capire che sono molto diffuse le coppie tra “dirimpettai” zodiacali. L’, primo segno dello Zodiaco, figlio di una centralità assoluta, di un “io” da lucidare perché brilli su tutti, è attratto dallache allarga al “noi” la visione della sua esistenza. Leggi anche › L’oroscopo dell’amore 2021, segno per segno Altrettanto fatale l’innamoramento tra Toro e Scorpione: il primo, proprietario irremovibile dei suoi beni, non resiste alla modalità intrigante dello Scorpione, che si muove tra segreti e labirinti mentali ...

