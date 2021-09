Ariela Benigni | “Ecco le novità sulle cure contro il Covid-19”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 settembre 2021) Bergamo. La ricerca scientifica è molto impegnata a trovareefficaciil-19. In tutto il mondo tanti laboratori stanno conducendo studi per individuare terapie da somministrare quando si contrae l’infezione da SARS-CoV-2: i percorsi che i ricercatori stanno seguendo sono diversi e alcuni sembrano dare risultati promettenti. Adottare approcci differenti è importante perché permette di approfondire le conoscenze sul virus per capire come affrontarlo: per saperne di più abbiamo intervistato la dottoressa, segretario scientifico e coordinatore delle ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica dell’Istituto Mario Negri, chiedendole di tracciare una panoramica delle nuove possibili prospettive farmacologiche. Quali sono lepossibili ...