Argentina | i convocati di Scaloni | c' è Dybala nonostante il ko

Advertising

ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: Argentina, i convocati di Scaloni: nonostante l'infortunio c'è anche Dybala - TUTTOJUVE_COM : Argentina, i convocati del ct Scaloni: Dybala torna tra i convocati - fcin1908it : Argentina, Lautaro Martinez e Correa convocati da Scaloni: in lista c’è anche Dybala - EvaAProvenzano : #Correa e #Lautaro convocati all'#Argentina per la prossima pausa #Nazionali. - TuttoMercatoWeb : Argentina, i convocati di Scaloni: nonostante l'infortunio c'è anche Dybala -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina convocati

Commenta per primo Lionel Scaloni , commissario tecnico dell', dirama la lista deiper gli impegni con Paraguay , Uruguay e Perù : Armani (River), Musso (Atalanta), Emiliano Martinez (Aston Villa); Montiel (Siviglia) Molina (Udinese), Foyth (...BUENOS AIRES () - L'allenatore dell'Lionel Scaloni ha diramato la lista deiper gli impegni di Qualificazione Mondiale dell'Albiceleste contro Paraguay, Uruguay e Perù, in programma rispettivamente l'8, l'11 e il 15 ...C’è anche Paulo Dybala nelle convocazioni del Ct dell’Argentina Scaloni nonostante l’infortunio di ieri con la maglia della Juve Nonostante l’infortunio e le circa 3-4 settimane di assenze, Paulo Dyba ...Ci sono anche Lautaro Martinez e Joaquin Correa nella lista dei convocati dell'Argentina per il prossimo triplo impegno in agenda. I nomi dei due interisti, come ufficializzato dalla Selección, sono p ...