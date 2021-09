Aramu su rigore risponde a Brekalo | Venezia-Torino termina 1-1

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo pareggio consecutivo per ildi Juric che come contro la Lazio non riesce a mantenere il proprio vantaggio iniziale. Dopo un primo tempo con poche emozioni, al Penzo succede tutto nella ripresa.in vantaggio al ’56 con, che realizza la sua prima gioia stagionale su assist di Singo. I granata contengono le offensive dei lagunari che però all’80’ trovano l’episodio che cambia la gara: fallo dadi Djidji, che viene ammonito. Il difensore, sanzionato pochi minuti prima, lascia i granata in dieci, dal dischettonon sbaglia e riporta il risultato sulla parità. Un pareggio che cambia di poco la classifica di entrambe le squadre, ildi Zanetti sale a 4 punti mentre ila quota 8 al pari della Juventus. E domenica c’è il ...