Aramu: “Il mio primo gol in A proprio al Torino dove sono stato per sedici anni. E’ stato emozionante” (Di lunedì 27 settembre 2021) Mattia Aramu ha messo a segno questa sera il suo primo gol in Serie A e lo ha siglato di fatto contro il club che lo ha cresciuto calcisticamente per ben sedici anni. Ecco le sue parole nel postpartita di Venezia-Torino a DAZN: “Non avrei mai creduto di fare il primo gol in A contro la squadra che mi ha cresciuto. sono stato 16 anni al Torino ma davanti a questa tifoseria era impossibile non emozionarsi. Dedico il gol alla famiglia e ai nostri tifosi che finalmente sono tornati allo stadio”. E sulla rendimento della sua squadra ha detto: “Abbiamo fatto una prestazione importante. Servono queste partite per fare punti. Dalle prestazioni poi arrivano i risultati.” FOTO: Facebook ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Mattiaha messo a segno questa sera il suogol in Serie A e lo ha siglato di fatto contro il club che lo ha cresciuto calcisticamente per ben. Ecco le sue parole nel postpartita di Venezia-a DAZN: “Non avrei mai creduto di fare ilgol in A contro la squadra che mi ha cresciuto.16alma davanti a questa tifoseria era impossibile non emozionarsi. Dedico il gol alla famiglia e ai nostri tifosi che finalmentetornati allo stadio”. E sulla rendimento della sua squadra ha detto: “Abbiamo fatto una prestazione importante. Servono queste partite per fare punti. Dalle prestazioni poi arrivano i risultati.” FOTO: Facebook ...

