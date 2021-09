Apple rinnova i programmi della Developer Academy di Napoli fino al 2025

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il futuro dell’imprenditoria digitale riparte da. Oggiha annunciato un importante investimento nelladi, un’iniziativa – in collaborazione con l' Università...

... in grado di creare nuovi percorsi verso l'innovazione e lo sviluppo economico - ha dichiarato Lisa Jackson, vicepresidente diper l'ambiente, le politiche e le iniziative sociali - siamo molto ...ha annunciato la continuazione degli investimenti nella Developer Academy di Napoli, fondata nel 2016 per preparare studenti europei a lavorare nel mondo delle app compatibili con i sistemi ...Il futuro dell’imprenditoria digitale riparte da Napoli. Oggi Apple ha annunciato un importante investimento nella Apple Developer Academy di Napoli, ...La decisione offrirà opportunità di formazione e lavoro a migliaia di aspiranti programmatori, creatori e imprenditori in tutta Europa ...