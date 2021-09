Antimicrobico resistenza | la Toscana può contare su una diagnostica avanzata “Le scelte dei farmaci devono essere ragionate | da qui la necessità di coinvolgere anche il farmacista ospedaliero”

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Firenze, 27 settembre 2021) - Firenze, 27 settembre 2021 - La pandemia non deve farci dimenticare il problema legato all', anzi: ci ha fatto comprendere quanto sia importante avere armi efficaci contro tutto ciò che causa infezioni e, al tempo stesso, quanto sia rischioso non averle dal punto di vista della salute, economico e sociale. Da tempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che, se continua questo trend, nel 2050 l'diventerà la prima causa di morte e questo monito è stato ripreso dalla Banca mondiale dell'economia che, nel suo rapporto sulle infezioni resistenti, ha ipotizzato alcuni scenari che avranno un impatto impressionante nel prossimo trentennio, se non si prenderanno azioni adeguate, come ad esempio l'aumento globale dei costi sanitari - in ...

Adnkronos

