Animali domestici, Indagine Aisa: per 9 italiani su 10 sono membri famiglia (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli italiani amano gli Animali da compagnia, li ritengono parte integrante della famiglia e ne riconoscono il ruolo fondamentale di supporto giocato durante il lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19. È quanto emerso dal sondaggio che Federchimica Aisa, Associazione nazionale imprese salute animale, ha realizzato in collaborazione con SWG, per comprendere a fondo la natura del rapporto che lega gli italiani ai 60 milioni di Animali domestici presenti in Italia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) Gliamano glida compagnia, li ritengono parte integrante dellae ne riconoscono il ruolo fondamentale di supporto giocato durante il lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19. È quanto emerso dal sondaggio che Federchimica, Associazione nazionale imprese salute animale, ha realizzato in collaborazione con SWG, per comprendere a fondo la natura del rapporto che lega gliai 60 milioni dipresenti in Italia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - italiaserait : Animali domestici, Indagine Aisa: per 9 italiani su 10 sono membri famiglia - SINGULARIT4Y : RT @sharmstyles: non fidatevi delle persone, fidatevi dei vostri animali domestici loro non vi tradiranno mai - jamiesperfume : RT @sharmstyles: non fidatevi delle persone, fidatevi dei vostri animali domestici loro non vi tradiranno mai - noiosamenteme : RT @sharmstyles: non fidatevi delle persone, fidatevi dei vostri animali domestici loro non vi tradiranno mai -

Ultime Notizie dalla rete : Animali domestici Corea Sud: Moon apre a divieto consumo carne di cane L'industria degli animali domestici sta crescendo in Corea del Sud, con sempre più famiglie che vivono con un cane in casa, a cominciare dal capo di stato. Moon non ha mai nascosto il suo amore per i ...

Corea del Sud: Moon apre al divieto di consumo carne di cane Industria animali domestici La raccomandazione è stata fatta durante una presentazione del piano per migliorare il sistema di cura degli animali abbandonati, ha detto il portavoce. L'industria degli ...

Animali domestici, Indagine Aisa: per 9 italiani su 10 sono membri famiglia Adnkronos Corea del Sud, possibile stop al consumo di carne di cane Si stima che in Corea del Sud vengano mangiati circa un milione di cani ogni anno, ma negli ultimi anni il consumo sta calando. Ora il presidente sudcoreano Moon Jae-in propone di abolirlo definitivam ...

Corea del Sud: Moon apre al divieto di consumo carne di cane La carne di cane è stata a lungo un alimento base nella cucina sudcoreana, con stime fino a un milione di animali mangiati ogni anno ...

L'industria deglista crescendo in Corea del Sud, con sempre più famiglie che vivono con un cane in casa, a cominciare dal capo di stato. Moon non ha mai nascosto il suo amore per i ...IndustriaLa raccomandazione è stata fatta durante una presentazione del piano per migliorare il sistema di cura degliabbandonati, ha detto il portavoce. L'industria degli ...Si stima che in Corea del Sud vengano mangiati circa un milione di cani ogni anno, ma negli ultimi anni il consumo sta calando. Ora il presidente sudcoreano Moon Jae-in propone di abolirlo definitivam ...La carne di cane è stata a lungo un alimento base nella cucina sudcoreana, con stime fino a un milione di animali mangiati ogni anno ...