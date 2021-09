Anguissa | un giorno all’improvviso m’innamorai di te | Napoli già pazza per il 99 azzurro

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 settembre 2021) I tifosi delsono già pazzi di Frank, il centrocampista arrivato senza proclami ma già imprescindibile per il gioco di Spalletti André Frank Zambo, o semplicemente e solamente Frank come desidera essere chiamato, ha fatto innamoraree tutti i suoi tifosi. Uno di quegli amori improvvisi, folli, che fino a qualche settimana fa neanche pensavi di poter provare. Folle perché nessuno, il 31 agosto, poteva immaginare che un calciatore acquistato a fine mercato per soli 400mila per il prestito, quasi come a tappare un buco in rosa, potesse diventare il perno del centrocampo delche sta comandando la Serie A. Sei vittorie su sei per gli azzurri, in quattro delle qualiha giocato da titolare mettendo in cascina una clamorosa media del 7. Il ...