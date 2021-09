Ancora Vlahovic: la Viola sbanca Udine (Di lunedì 27 settembre 2021) SE 0 FIORENTINA 1 Primo tempo: 0 - 1 SE : Silvestri 6; Becao 6, Nuytinck 6 , Samir 6; Soppy 5 , Pereyra 5.5, Walace 5 , Arslan 5 , Stryger Larsen 6 ; Beto 5.5, Deulofeu 6. A disp. Perez, De Maio, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) SE 0 FIORENTINA 1 Primo tempo: 0 - 1 SE : Silvestri 6; Becao 6, Nuytinck 6 , Samir 6; Soppy 5 , Pereyra 5.5, Walace 5 , Arslan 5 , Stryger Larsen 6 ; Beto 5.5, Deulofeu 6. A disp. Perez, De Maio, ...

Advertising

Napoletano_doc9 : Molti dimenticano qual è il vero obbiettivo del #Napoli ovvero la #ChampionsLeague. La nostra rosa non è adatta a c… - riccardoberti : Ma che partita hanno visto in @Gazzetta_it ? Ancora Vlahovic: la Viola vince 1-0 a Udine e torna in zona Champions - Kalulinoo : @xAureliano10 Si quest’anno non so se Vlahovic abbia già segnato su azione ma comunque sono ancora indeciso anche s… - simoneprosperi : @tuttosport Ci vogliono i piccioli per Vlahovic e la juve ci deve ancora pagare Chiesa (40 milioni) e se non sbagli… - LelloPinto : RT @LelloPinto: #Vlahovic sembra essersi montato leggermente la testa. D'accordo, bravo, ma mica sei Van Basten! Vola basso, ragazzo, ne de… -