Anche quello che condividete con gli “Amici stretti” su Instagram finisce su Telegram (Di lunedì 27 settembre 2021) Il principio è lo stesso di quando si condividere materiale intimo nelle chat di Whatsapp e questo stesso materiale viene pubblicato nei gruppi Telegram in cui si va revenge porn nei confronti delle ex. Stavolta, però, a finire su Telegram e su specifici gruppi Instagram è il materiale condiviso con gli “Amici stretti” di Instagram. Si tratta di quelle stories che vengono visualizzate solamente dalle persone che l’utente ha selezionato perché le vedesse. Persone di cui ci si fida – proprio come quando si condivide materiale durante il sexting – e che tradiscono la fiducia facendo screenshot e registrazioni schermo che poi condividono in rete. Il fenomeno è stato denunciato da Valeria Fonte – attivista che fa divulgazione sulla rape culture su Instagram – che abbiamo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 settembre 2021) Il principio è lo stesso di quando si condividere materiale intimo nelle chat di Whatsapp e questo stesso materiale viene pubblicato nei gruppiin cui si va revenge porn nei confronti delle ex. Stavolta, però, a finire sue su specifici gruppiè il materiale condiviso con gli “” di. Si tratta di quelle stories che vengono visualizzate solamente dalle persone che l’utente ha selezionato perché le vedesse. Persone di cui ci si fida – proprio come quando si condivide materiale durante il sexting – e che tradiscono la fiducia facendo screenshot e registrazioni schermo che poi condividono in rete. Il fenomeno è stato denunciato da Valeria Fonte – attivista che fa divulgazione sulla rape culture su– che abbiamo ...

